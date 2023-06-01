Satılacağı iddiaları yalanlanmıştı: Habertürk üç gündür köşe yazısı yayımlamıyor

Habertürk sitesinde 29 Mayıs’tan bu yana köşe yazısı yayımlanmıyor.

Haber Merkezi

Habertürk'ün internet sitesinde köşe sahibi isimler üç gündür yazı yayımlamadı.

Diken'de yer alan habere göre sitenin ilgili bölümüne bakıldığında son yazıların 29 Mayıs’ta yayımlandığı görüldü.

Habertürk ‘satılıyor’ iddiasını yalanlamıştı

Ciner’e ait medya grubunun iktidara yakın Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’e satılacağı ileri sürülmüştü. Ama bu iddia yalanlanmıştı.

Habertürk’ün eski genel yayın yönetmeni de olan yazarlarından Fatih Altaylı, 16 Mayıs’ta ‘Bana katlanan herkese teşekkürler’ başlıklı yazıyla ayrıldığını duyurmuştu.

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İddia: Ciner Medya'nın satışı için Cengiz Holding'le görüşülüyor