Satılacağı iddiaları yalanlanmıştı: Habertürk üç gündür köşe yazısı yayımlamıyor

Habertürk'ün internet sitesinde köşe sahibi isimler üç gündür yazı yayımlamadı.
Diken'de yer alan habere göre sitenin ilgili bölümüne bakıldığında son yazıların 29 Mayıs’ta yayımlandığı görüldü.
Habertürk ‘satılıyor’ iddiasını yalanlamıştı
Ciner’e ait medya grubunun iktidara yakın Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’e satılacağı ileri sürülmüştü. Ama bu iddia yalanlanmıştı.
Habertürk’ün eski genel yayın yönetmeni de olan yazarlarından Fatih Altaylı, 16 Mayıs’ta ‘Bana katlanan herkese teşekkürler’ başlıklı yazıyla ayrıldığını duyurmuştu.