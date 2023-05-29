İddia: Ciner Medya'nın satışı için Cengiz Holding'le görüşülüyor

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve pek çok yayın kuruluşunu bünyesinde barındıran Ciner Medya'nın satışa çıkarılacağı iddia edildi.

Gazeteci Ali Çağatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ciner Medya'nın satışı için iktidarın 'beşli çete' olarak adlandırdığı sermaye gruplarından Cengiz Holding ile görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Ciner Holding’in sahibi Turgay Ciner’in uzun süredir medyadan çıkmak istediği kulislerde konuşuluyor. Bir süre önce Taksim’deki Habertürk-Show TV binasının Medipol Hastanesi’ne satıldığı ve iki televizyon kanalının Sefaköy’e taşınacağı da ileri sürülmüştü.