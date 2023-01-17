Şarkıcı Seçil Çiftçi ile eski sevgilisinin ses kaydı ortaya çıktı: Cinayette yeni detaylar

İstanbul Sancaktepe’de önceki gün ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş yapılan parmak izi incelemesinde cesedin Semih Sevim’e ait olduğu tespit edilmişti.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre Sevim’in, 25 Aralık’ta özel aracıyla İstanbul’a geldiğini, kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğunu tespit eden jandarma, maktülün telefon, sosyal medya hesapları ve araç plaka takip sistemi üzerinden son iletişim ve hareketlerini saptadı.

Son görüşme eski sevgiliyle

Sevim’in en son telefonla görüştüğü kişinin eski sevgilisi Seçil Çiftçi olduğunu, aracının da en son Şişli’de Çiftçi’nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. İkametinde yapılan aramada uyuşturucu da bulunan Çiftçi, gözaltına alındı.

Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Çitfçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı- annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, bıktım. Şu .... öldüreceğim, yemin ediyorum" dedi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Çiftçi ve babası olayı itiraf etti.

Son konuşmasını telefonla kayda aldı

Seçil Ç. cinayet öncesi Semih Sevim'in elinde çiçekle kapıya dayandığı anları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı. Kayda göre, kapı çalınca Çiftçi "Kim o?" diye sesleniyor. Kapıdaki kişi "Çiçekçi" diyor. Kapıyı açtığında Sevim "Aç bir şey diyeceğim" diyor. Çiftçi ise "Bana bir şey deme, polis çağıracağım. Ne çiçeği getiriyorsun bana ya" diyor. Sevim ise "Beni cezaevine mi attırmak istiyorsun ya, ben kapıda bekliyorum" diyerek içeri girme ısrarını sürdürüyor. Çiftçi "Evet attıracağım, attırmak istemiyorum" diyor. Devamında da "Defol senin burada ne işin var, yarın mahkeme var. O çiçeği al oradan. Benim neden sana ihtiyacım olsun, bana ne senin sıkıntılarından. Allah'ım hâlâ kapımı çalıyor ya, bir de gece geldi ya. Sapık mısın, defol dünden beri 2 çiçek bırakmış kapıma" diyerek Sevim'e tepki gösteriyor.

Tokat'tan çiçekler gönderdi

Çiftçi, Sevim ile ayrıldıklarını, ancak peşini bırakmadığını, kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini, Tokat’tan çiçekler gönderip barışmak istediğini söylediğini, reddetmesine rağmen Sevim’in İstanbul’a geldiğini, son bir görüşme yapmak istediğini söyleyince de kendisini eve çağırdığını söyledi.

Cinayeti itiraf etti

Olay günü Sevim’in Şişli’deki evine geldiğini belirten Çiftçi, “Tartışmanın büyümesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum. Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük” dedi. Çiftçi ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevgi olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edilmişti.

Maktul Semih Sevgi'nin İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlenmişti. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri, Sevgi'nin eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenmesiyle cinayetin detayları ortaya çıkmıştı.