Şarkıcı Seçil Çiftçi gözaltına alındı: Ceset ormanda bulundu, itiraf etti

Şarkıcı Seçil Çiftçi, "barışma" iddiasıyla kapısına gelen ve kendisini taciz ettiğini belirttiği eski erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kanal D'nin haberine göre, eski erkek arkadaşı, Çiftçi'nin bir türlü peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve "barışmak" istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

Habere göre ikili arasında çıkan bir tartışma sonrası çıkan kavgada Semih Sevgi hayatını kaybetti.

İddiaya göre olayın ardından Seçil Çiftçi ve babası, Sevgi'yi ormanlık alana gömdü.

Ormanda mantar toplayan bir aile Sevgi'nin cesedini bulurken jandarmaya haber verdi. Parmak izinden kimliği tespit edilen Çiftçi'nin olayı itiraf ettiği öne sürüldü.