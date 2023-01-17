Son seçim anketi açıklandı: Millet ittifakı yüzde 55,5, Cumhur ittifakı yüzde 38,5

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Samsun, Diyarbakır’ı kapsayan kapsamlı bir anket yaptı.

5 Ocak-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette bin 500 kişiyle görüşüldü. BUPAR, yurttaşa “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi ittifakın oy oranı artar” diye sordu. Anket sonucunda, Millet İttifakı’na destek yüzde 60,5; Cumhur İttifakı’na destek yüzde 30,5 çıktı. “Hiçbiri artmaz” diyenler ise yüzde 9 oldu.

“Bugün iki aday ile Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır” sorusunu yurttaşlar şöyle yanıtladı:

Millet İttifakı kazanır: Yüzde 55.5,

Cumhur İttifakı kazanır: Yüzde 38.5,

Kararsız-adaya bağlı: Yüzde 6.

“Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) asgari ücrete zam, konut kredisi gibi kararları nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

Seçime yönelik bir politikadır: Yüzde 50.5,

Ülke koşullarının gereğidir: 43.5,

Fikir belirtmeyenler: Yüzde 6.

'Seçim yatırımı algısını arttı'

Söz konusu anketi BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin başkanı Erdal Akaltun, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Akaltun, "Millet İttifakı bileşeni partilerinin 2022 yılı boyunca Anadolu’da vatandaşın sorunlarını dinleyip bunları ülke gündemine taşımaları, vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunlara ışık tutması vatandaşlar tarafından takdir topladı” dedi.

Cumhur İttifakı’nın son dönemdeki icraatlarını da yorumlayan Akaltun “Cumhur İttifakı’nın son aylarda yapmış olduğu bazı icraatlar vatandaşların yarısı tarafından yaşanan sorunlara çözüm bulma çabası olarak nitelendirilirken diğer yarısı bu kararları seçim yatırımı olarak yorumlamıştır. Bu kararlar vatandaş tarafından doğru bulunmuştur ancak bu kararların seçim yaklaşınca gündeme gelmesi seçim yatırımı algısını arttırmıştır”ifadelerini kullandı.