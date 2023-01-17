Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı günü paylaştı

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Taksim Meydanı programında 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta seçim yapılacağı açıklamasında bulunacağına dair kulis bilgisini paylaştı.

Deniz Gürel aynı zamanda 14 Mart’ta söz konusu tarihin Resmî Gazete’de yayınlanacağına dair bir iddia da paylaştı.

Fuat Uğur da MHP'li bir vekille görüşmesini aktardı ve MHP'nin de 14 Mayıs'a sıcak baktığını dile getirdi. Uğur, siyasi partilerin kendilerini 14 Mayıs'a göre hazırlaması gerektiğini belirtti.