Sarıyer'e ikinci semt evi: TKP Büyükdere Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) semt evlerinin bir yenisi İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde açıldı. Büyükdere Semt Evi, Reşitpaşa Semt Evi'nin ardından ilçedeki ikinci semt evi oldu.

Büyük Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde "İnsanlık iyi şeylere layıktır ve biz mutlaka başaracağız" sloganıyla ülkenin yüzden fazla noktasında halk toplantıları düzenleyen TKP, aynı gün Sarıyer Büyükdere Semt Evi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Mahallelinin ortak evi

Çok sayıda mahallelinin katıldığı etkinlik müzik dinletisi ile başlarken, açılış konuşmasını yapan Nurcan Erdoğan Büyükdere Semt Evi'nin mahallelinin ortak evi olduğunu vurguladı. Öncelikli hedeflerinin emekçilerin, çocukların, kadınların ve gençlerin sorunlarına çözüm üretmek olduğunu ifade eden Erdoğan, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

TKP Sarıyer Örgütü adına söz alan Kıvanç Ünlütürk konuşmasında TKP semt evlerinin anlamından bahsetti. Sarıyer'de bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattıktan sonra Büyükdere'de hayata geçirilebilecek olanakları sıralayan Ünlütürk, "Aydınlık bir Büyükdere için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız, ama sizlerin de desteğine ihtiyacımız var" diyerek mahalleliyi birlikte mücadele etmeye çağırdı.

'Umut halkın örgütlenmesinde'

TKP Merkez Konseyi Üyesi Aydemir Güler yaptığı konuşmada, AKP'nin kötü gidişatı karşısında Türkiye halkının iyi gidip gitmediği konusuna değinirken, cevabın halkın her gün biraz daha örgütlenip örgütlenmediği ile ölçüleceğini belirtti. "Umut halkın örgütlenmesindedir" diyen Güler, "Bugün 125 toplantı düzenlemesi TKP’nin her hafta sonu birkaç tane semt evi, işçi evi veya köy evi açıyor olması iyidir çünkü Türkiye halkının düne göre önceki haftaya göre biraz daha örgütlü biraz daha özgüvenli olmasını temsil eder. Hepsi bu kadardır ve önümüzde alacağımız daha çok uzun bir yol var" dedi.

Mahallelilerin ve dost kurum temsilcilerinin söz aldığı etkinlikte Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Hasan Pulat dayanışma ve birlik kültürünün Büyükdere Mahallesi'nin geçmişten gelen önemli bir kazanımı olduğunu belirtirken, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Sarıyer Belediyesi çalışanı ve Genel İş Sendikası iş yeri temsilcisi Celalettin Tüylü ise sendika olarak yürüttükleri toplu iş sözleşmesi mücadelesini aktardı. TKP'nin bu mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Tüylü, işçilerin birlik olması gerektiğine vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı.