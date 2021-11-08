Manisa'da Muradiye Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 7 Kasım’da ülke genelinde 125 ayrı noktasında düzenlediği toplantılardan biri de Manisa Muradiye’de yapıldı. Etkinlik, aynı zamanda Muradiye’deki Semt Evi’nin de açılış etkinliği oldu.

Etkinlik TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın görüntülü mesajıyla başladı. Ardından TKP PMK üyesi Yiğit Günay bir konuşma yaptı. Günay, günün yalnızca Ekim Devrimi’nin yıldönümü olmadığını, TKP’nin Manisa’da ilk parti binasının açmasının da üzerinden yirmi yıl geçtiğini vurgulayarak, “Bugün Muradiye’de semt evi açmamız mutluluk verici” dedi.

AKP’nin yirmi yıldır iktidarda kalmasının en temel sebeplerinden birinin, bu yirmi yıl boyunca işçilerin, emekçilerin alım gücü sürekli düşüp patronların kârlarına kâr katmalarına rağmen, işçilerin buna tepki göstermesinin engellenmesi olduğunu belirtti. “Bizden çaldıklarını patronlara veriyorlar. Hemen arkamızdaki sanayi sitesinin en büyük patronu Zorlu, birçoğumuzdan daha az vergi ödüyor” diyen Günay, geçen yıl pandemi nedeniyle tüm emekçiler çok zorlanırken, Sabancı Holding’in kâr rekoru kırdığına dikkat çekti.

Günay, “Bu ülke çok verimli bir ülke. Halkımız için insanca bir yaşamı yaratabiliriz” diyerek, sosyalist iktidarda neler yapılacağına dair örnekler verdi. “Öte yandan, bir de bugünümüz var. Kurtarıcı, mucize beklemeyelim. Olmayacak. AKP’nin kurduğu düzen, Erdoğan’dan sonra da devam etsin istiyorlar” diyen Günay, dayanışmanın önemine dikkat çekti:

“Biz birbirimize güvenmek, birbirimize dokunmak zorundayız. İzmir Depremi’nden, güneydeki yangınlardan TKP’nin Semt Evleri büyük dayanışma örneği sergilediler. Ama bunun için illa doğal felaketleri beklemeyelim, çünkü biz emekçiler zaten her gün felaket yaşıyoruz. Aldığımız ücretlerle bugün hayatta kalmaya çalışmamız bir felaket, birbirimize ihtiyacımız var.”

Günay’ın ardından TKP Yunus Emre İlçe Başkanı ve fabrika işçisi Erol Güldür, Muradiye Semt Evi’nde neler yapmayı planladıklarını paylaştı.