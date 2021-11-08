Milyonlara çağrı: Yalnızlığa son, yeriniz hazır

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) dün 125 noktada eş zamanlı olarak düzenlediği halk toplantılarının ardından Boyun Eğme gazetesi "Yalnızlığınızı sona erdirmeye çağırıyoruz" manşetiyle çıktı.

"Biliyor musunuz, hiç de yalnız değilsiniz. Daha doğrusu ülkenin dört bir yanına serpilmiş milyonlarca evde, işyerinde, okulda dert ortaklarınız o kadar çok ki... " ifadelerinin yer aldığı gazetenin manşetinde bu yalnızlığı kırmak isteyen ama nasıl başlayacağını bilemeyenlere "Yeriniz hazır, hem omuz başımızda hem semt evlerimizde, işyeri komitelerimizde, işçi evlerimizde, dayanışma ağlarımızda, okullarda size en yakın neresi varsa orada" çağrısı yapıldı.

Boyun Eğme'nin manşetinde şu ifadelere yer verildi:

"Siz de bazen kendinizi bu yaşamda biraz yalnız hissetmiyor musunuz? Mesela işyerinizde patron ücretinizi vermediğinde 'Ah şurada üç beş kişi olsak' diye dişlerinizi sıktığınız olmuyor mu? Ya da her ay elektrik faturasını elinize aldığınızda

sizin de omuzlarınıza bir ağırlık çökmüyor mu? Çocuğun okul taksitleri, artan sağlık giderleri, bir türlü dolduramadığınız alışveriş sepetleri, ev sahibinin zam baskısı... Her şey üst üste geliyor değil mi?

Biliyor musunuz, hiç de yalnız değilsiniz. Daha doğrusu ülkenin dört bir yanına serpilmiş milyonlarca evde, işyerinde, okulda dert ortaklarınız o kadar çok ki... Yani yalnızlığınız başınıza gelenlerde değil, yalnızlığınız yaşam mücadelenizde.

Oysa dertleşmekten bıktınız artık. Şimdi en çok çözüm bulmak, harekete geçmek için bu yalnızlığı yırtmaya ihtiyacınız var. Ama nereden başlayacağınızı, nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz.

TKP'nin çağrısıyla yurttaşlar buluştu

İşte tıpkı sizin gibi yoksulluk, hayat pahalılığı, her gün bir yenisi eklenen zamlar, el yakan faturalar, kira zulmü, para ödemeden alamadığımız eğitim-sağlık hizmetleri, sömürü, şiddet ve gericilik karşısında “Yetti artık” diyenler, Türki-

ye’nin 125 farklı noktasında Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısıyla yan yana geldiler dün. Hem söyleştiler, hem de birlikte neler yapabileceklerini işyerlerinde, mahallelerinde, okullarında nasıl bir dayanışma örgütleyebileceklerini konuştular.

Kimi yerde Kiralara Karşı Komisyon kurdular, kimi yerde mahallelinin kışlık çocuk kıyafeti ihtiyacını karşılamak için Dayanışma Komitesi kurdular, kimi yerde mahalleye kreş açtırmak için imza toplama kararı aldılar.

Kimisi iş arkadaşını mücadeleye kattı, kimisi eşini, komşusunu.

Ekim Devrimi’nin 104. Yıl dönümünde insanlığın eşitlik, özgürlük, laiklik gibi iyi şeyleri, insanca bir yaşamı hak ettiğini düşünenler nasıl bir ülke istediklerini anlattılar, bu ülkeyi kurmak için mücadele sözü verdiler birbirlerine.

Yalnızlığa son

Ama siz olmadan bir eksiktik, hâlâ eksiğiz. Yeriniz hazır, hem omuz başımızda hem semt evlerimizde, işyeri komitelerimizde, işçi evlerimizde, dayanışma ağlarımızda, okullarda size en yakın neresi varsa orada.

Bu yalnızlık yetmedi mi? Gelin, yaşam mücadelesinde birbirimize güç verelim; dost, arkadaş, yoldaş olalım. Hayat zaten yeterince zor, gelin bari mücadelede kolayına kaçalım. Tek başımıza mücadeleyi değil, bizim gibi benzer dertlerle sorunlarla boğuşanlarla omuz omuza, kol kola mücadele etmeyi seçelim. Gelin, bu karanlığı birlikte yırtalım. Çünkü biliyoruz siz de biz de çocuklarımız da, yeşilimiz ağacımız canlarımız da iyi şeylere layığız."