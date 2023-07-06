Sarıyer'de kadın cinayeti: Eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

İstanbul Sarıyer Pınar Mahallesi Asır Sokak'taki bir sitede yer alan daireye ihbar üzerine gelen polis ekipleri, E.Ş., eşi N.Ş. ve kayınvalidesi S.Ş.'yi tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde üçünün de hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan açıklama

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Pınar Mahallesi'nde akşam saat 19.45 sıralarında intihar konusuyla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, edinilen ilk bilgilere göre E.Ş.'nin önce kayınvalidesini, ardından eşini tüfekle vurduktan sonra intihar ettiğinin anlaşıldığı ifade edildi. (AA)