İzmir'de otoyolda otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir-Aydın Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

İzmir'de bariyerleri aşıp karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bornova ilçesi Nilüfer Kavşağı yakınında bariyerleri aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, K.Ö. yönetimindeki 35 KBN 37 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)