Sarıyer'de evlere 'binanızı kontrol ettirin' yazısı gitti: 40 bin riskli bina var

İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) raporuna göre kendiliğinden çökme riski olan 318 bina var. Bu binalarda 8 bin kişi yaşıyor.

Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberine göre, bazı ilçeler, semtlerdeki riskli bina sayısı ise çok yüksek. Avcılar merkezinde 3 bin riskli bina mevcut. İlçede Yeşilkent Mahallesi gibi bazı mahallelerse tamamen kaçak.

Gecekondulaşmanın yoğun olduğu Sarıyer’de de CHP'li Sarıyer Belediyesi konut sahiplerine tebligat gönderdi. Belgede "Evlerinizi kontrol ettirin" denildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Sarıyer Belediyesi tebligatı sadece tapulu ve iskanlı binalara gönderdi. Sarıyer’de bina sayısı ön görünüm bölgesi dahil 68 bin. Bunun yaklaşık yüzde 75 i mühendislik hizmeti alınmadan yapılan yapılar. Yani çoğunluğa yakını test sonucuna göre riskli yapı çıkabilir.

68 bin binadan 49 bini Boğaz ön görünüm dışında kalıyor. Tahmini riskli yapı sayısı habere göre 40 bini buluyor.