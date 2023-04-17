Sarıklı Amiral: Yerli ve milli projelerde başarılı olduğum için hedef alındım

Tuğamiral Mehmet Sarı’nın sarıklı fotoğraflarının sızdırılması suçlamasıyla Albay F. K’nin yargılandığı davada konuşan Sarı, ‘yerli ve milli projede başarılı olduğu için' hedef gösterildiğini söyledi.

Haber Merkezi

Kamuoyunda “Sarıklı Amiral” olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı’nın Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan kamuoyuna açık bir fotoğrafını yayınladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve açığa alınan Albay F.K’nin hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya katılan kendisine ait görüntülerin hukuksuzca ele geçirilip Yunanistan’da bir sitede yayınlandığını iddia eden ederek, “Yerli ve milli projelerde başarılı olduğum için hedef alındığını, bu paylaşımlar yüzünden emeklilik sonrası özel sektörde iş bulmakta sıkıntı yaşadığını” söyledi. 

Cumhuriyet’e konuşan Albay F.K’nin avukatı Taner Gül, “MSB’de görev alan subay, astsubay, uzman ve devlet memuru 300 binden fazla personelin her zaman girip görebileceği bir fotoğrafı kullanarak F.K. hukuk dışı biçimde hedef yapılıyordedi. Gül, “Bunu son beyanında da yerli ve milli kelimelerini kullanarak yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

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