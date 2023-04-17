Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Anketlere çok da fazla itibar etmeyin dedim, iktidar yanlısı okurlar “Anketler Cumhur İttifakı’ndan yana döndüğü için itibar etmeyin diyorsunuz” diye sitem ediyorlar. Vallahi benim elimdeki hiçbir ankette Cumhur İttifakı lehine dönmüş bir durum yok” dedi.

İktidar kanadında “Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’nın 5-6 puan önünde” olduğu şeklinde yaratılmaya çalışılan algının gerçek olmadığını ifade eden Altaylı bugünkü yazısında, “Öyle olsa sizce eşinin ve çocuklarının bile oyunu alabileceği şüpheli olan bir parti genel başkanına milletvekilliği verilip de, meydan meydan çanta gibi taşınır mı!” diye yazdı.

Altaylı, “Hiç kimsenin eli rahat değil, hiç kimse için seçim çantada keklik değil. Cumhur İttifakı da adayı da öne geçmiş falan değil” yorumunda bulundu.

'Cumhur, TKP ile işbirliği yapsa gık çıkmayacakken, Millet detaylara çığlık atıyor'

Fatih Altaylı yazısının devamında şunları kaydetti:

"Tabii Cumhur İttifakı kendi içinde en küçük bir tartışma yaşamazken, Millet İttifakı bileşenlerinin, özellikle de CHP’nin DEVA kökenli adaylar üzerinden fırtına koparması, Millet İttifakı’na bir moral üstünlük de kazandırmıyor da değil.

MHP lideri, ittifak uğruna HÜDAPAR lideri ile yan yana durabilirken, CHP ve İYİ Parti'de tartışmalar bitmiyor. DEVA ve Gelecek tabanlarındaki sessizlik ise "Acaba buraya oy vermeyecekler mi!" kaygısı yaratıyor.

Cumhur, TKP ile işbirliği yapsa gık çıkmazken, Millet detaylara çığlık atıyor, her isim için ayrı kıyamet kopuyor."