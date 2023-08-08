'Sarıklı amiral' davasında fotoğrafları sızdırmakla suçlanan albay emekli edildi

Kamuoyuna “Sarıklı Amiral” olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı, fotoğraflarını sızdırdığı gerekçesiyle Albay F.K. hakkında "casusluk" ve "emre itaatsizlik" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş, savcılık ise F.K. hakkında yalnızca “emre itaatsizlikte ısrar” suçlamasından soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, 16 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada ise duruşma savcısı tarafından esas hakkında mütalaa verildi ve Albay F.K.’nin beraatı istendi.

21 Eylül’deki duruşmada beraat etmesi beklenen F.K. buna karşın son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edildi.