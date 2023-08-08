Ergenekon mahkemesi başkanı tahliye edildi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese’nin denetimli serbestlik talebi üzerine tahliye edildiğini kaleme aldığı yazısında, gazeteci Merdan Yanardağ’ın cezaevinde olduğunu hatırlattı.

Özese’nin denetimli serbestlik için bulunduğu ilk talebinin kabul edilmeyip, üç ay sonra tekrar yapılan başvuru sonucunda tahliye edilmesine karar verildiğini belirten Saymaz, hakkında iki dava daha sürdüğüne dikkati çekti. “En önemlisi, Ergenekon Davası'ndaki görevi sırasında işlediği suçlardan ötürü 12 FETÖ'cü hâkim ve sacıyla birlikte yargılandığı Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ndeki dava” diyen Saymaz diğerinin de, “Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü üyeliğinden yargılandığı” dava olduğunu kaydetti.

Avukatların Özese’nin kaçma şüphesi olduğunu söylediğini aktaran Saymaz, yazısında şunları kaydetti:

“Ergenekon Davası'nda karar duruşmasının üzerinden tam sekiz yıl geçti. Özese, kararın yıldönümünde ‘özgürlüğüne' kavuşurken… FETÖ'nün açtığı 28 Şubat Davası'nda, yaşları 80'nin üzerinde olan beş emekli komutan içeride yatıyor. Gezi Parkı Davası'nda ise işadamı Osman Kavala ve yedi yurtsever dört duvar arasında gün sayıyor. FETÖ ile mücadele eden gazeteci Merdan Yanardağ, cezaevinde 1 ayını doldurdu. Barış Pehlivan, valizini hazırlıyor.”