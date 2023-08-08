Mahkeme kararlarını hiçe saydı: AKP’li başkan vazgeçmiyor

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yerel seçimlerden sonra Meclis'ten geçirdiği kararlarla “Ben yaptım oldu projeleri”ni, kentin sivil toplum örgütleri, kent planlamacıları ya da uzmanların görüşlerini almadan hayata geçirmeye başladı. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Demir'in 21 projesi, “halkın kullanım alanı parkların imara açılıp binalar yapılması”, “ayrıcalıklı imar hakkı tanınması” gibi iddialarla Samsun Mimarlar Odası tarafından yargıya taşındı.

Başkan Demir açılan 30 davanın 24'ünü kaybetti ancak mahkeme kararlarını hiçe sayarak projelerinin çoğunluğunu tamamladı. Mimar Odası Kent İzleme Komitesi üyesi İsak Memişoğlu, "Meclise getirdiği proje adı altındaki yatırımların büyük bir bölümünün hukuka uygun olmadığını gördük. Uyardık, davalar açtık. Ama hukukun verdiği kararlara aykırı davranarak icraatlarına devam etti” dedi.

Dava açılan projeler içinde parktaki ağaçlar kesilerek yapılan ilçe garajı, Kent Yönetim Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe, Millet Bahçesi, Kurupelit Yat Limanı satışı, benzinlik ile Sümbül Konağı var.

Memişoğlu, “Geçen ay belediye meclisinin kabul ettiği ama hukuka aykırı bulduğumuz 3 karar için de dava açacağız” diye konuştu.