Sarıgül'den İnce'ye çağrı: 'Üçüncü seçenek için doğru zaman değil'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı televizyon programında seçimlerde herhangi bir ittifakı desteklememe kararı alan ve cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye seslendi.

2018 yılındaki seçimlerde İnce'yi aday gösteren ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlatan Sarıgül, "Beni İBB Başkanı adayı kim yaptı? Kılıçdaroğlu yaptı. İnsanda ahde vefa olmalı. Cumhurbaşkanı seçilse ne olacaktı? Onu da aday yaptı. İnsanın ar damarı çatlamayacak. Ar damarı çatlayan adam taş olur. İnce'nin sunacağı 3. seçenek için şu an doğru zaman değil. Muharrem Bey üzülmesin, herkesi sorumluluğunun bilincine davet ediyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde bakanlık veya vekillik talep edip etmediği sorulan Sarıgül, "Şu an kimse kendi istikbalini düşünmemeli. Şu kutuplaşma ortamında herkes Kemal Bey’e destek olmalı” ifadelerini kullandı.