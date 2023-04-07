AKP'den DSP'ye teklif: 'Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük'

AKP'de Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan heyet, Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret etti.

Yıldırım ve Çelik'i kapıda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı.

Binali Yıldırım, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Yapılacak seçimleri ülkemizin bölgede hükümranlığının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi olarak öngörüyoruz. Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük. Bu teklifi DSP ve sayın Genel Başkana ilettik" dedi.

Yıldırım'a ziyaretleri için teşekkür eden Akasakal ise "DSP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması için elinden geleni yapacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu dün ziyaret etmişti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etmişti.

Önder Aksakal, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik ise, küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur. Sayın CHP Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı Adayımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum. Çalışma arkadaşlarına da göstermiş oldukları bu nezaket için saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ise şu açıklamayı yapmıştı: "Türkiye bütün sorunlarını kendi öz gücüyle aşabilecek potansiyele sahip olan bir ülke. Dolayısıyla hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına da gerek yok. Göreceksiniz 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız hep beraber. Baharı göreceğiz, güzelliği göreceğiz, birlikte olmayı, kucaklaşmayı, huzuru, farklı düşüncelere saygıyı, siyasal partiler arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı söylenen önerilerin ne kadar sağlıklı bir ortamda dinlendiğini göreceğiz. Bütün bunlar bizim açımızdan çok önemli. Düşüncelerimi Sayın Genel Başkanıma ve arkadaşlarına aktardım. Bizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."