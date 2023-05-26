Sarıgül’den İnce’ye: 'Aldığınız bazı kararlar üstünüzü çırpmakla geçmez'

CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz" ifadelerine yanıt verdi.

Mustafa Sarıgül, İnce’ye seslenerek, “Siyasette aldığınız bazı kararlar üstünüzü çırpmakla geçmez. Üstünüze yapışır. Adama sorarlar tehlike kapıdayken ne yaptın? Cumartesi ne yaptın? Pazar ne yaptın? Pazartesi’yi neden bekledin? Siyaset omurga ister dik duruş ister. En önemlisi de vefa ister” dedi.