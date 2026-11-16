Sarıgül soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve Sarıgül ailesi üyelerinin de yer aldığı kaynağı belirsiz para aklama soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlılardan Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Mustafa Körpe, Gamze Kılınç, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

Soruşturmada daha önce 27 kişi tutuklanmıştı. Önce tutuklanıp daha sonra ev hapsine alınan Emir Sarıgül soruşturma kapsamında 4. kez ifade vermişti. Soruşturmanın devamında 15 kişi gözaltına alınırken, 4 kişiyi arama çalışmaları başlatılmıştı.

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