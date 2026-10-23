Sarıgül soruşturmasında 3 kişi için tutuklama talebi

İstanbul’da Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı’nın tutuklanmasını talep etti. Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren için ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

soL Haber'de yer alan haberleri desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Soruşturmada daha önce de tutuklamalar yaşandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına dayanıyor.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel’in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Emir Sarıgül, 21 Ekim’de çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanmıştı.

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle ayrıca değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirilmişti.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.