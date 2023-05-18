Sarıgül: Sinan Oğan Kılıçdaroğlu'nu destekleme eğiliminde

CHP listesinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan ve seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme eğiliminin yüksek olduğunu söyledi. "Sinan Oğan çok değerli bir akademisyen, çok değerli bir devlet adamı özelliklerine sahip ve gerçekten de önemli bir başarı elde etti" diyen Sarıgül, Oğan'a çağrı yaptı.

Sözcü TV'de konuşan Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan'ın görüşlerinin örtüştüğünü belirterek şunları ifade etti:

"Sayın Sinan Oğan ile bir dostluğumuz var. Son bir yılda 5-6 kez kendisi ile sohbet etme imkanım oldu. Türkiye’nin siyasal, sosyal ve ekonomik sorunları üzerine gerçekten çok önemli bir görüş alışverişimiz oldu. O görüş alışverişimize geçmiş dönem bakanlarımızdan birçok önemli isim de katıldı ve çok önemli katkıları oldu."

Sinan Oğan'a çağrıda bulunan Mustafa Sarıgül, "Benim Sinan Oğan başkanımızdan cumhurbaşkanı adayımızdan ricam hissi davranmasın. Kendine yakışan kararı vereceğine ben inanıyorum. Benim önsezim, vicdanım, merhamet duygularım Sinan Oğan’ın iyi bir karar vereceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme konusunda da eğiliminin yüksek olduğunu görüyorum" diye konuştu.

'Sinan Oğan ile Kılıçdaroğlu'nun görüşleri örtüşüyor'

Sarıgül, şöyle konuştu:

"Birkaç konuda Kılıçdaroğlu ile farklı görüşleri var ama geneline baktığımız zamanda Atatürk milliyetçiliği konusunda Alparslanlar, Fatih Sultan Mehmetler konusunda da özellikle ekonominin düzlüğe çıkması, ekonomik milliyetçilik konusunda devletimizin yönetilmesinde liyakat konusunda da Sinan Oğan ile Kılıçdaroğlu’nun görüşleri çok örtüşüyor. Ben Sinan Oğan’ın yakaladığı bu önemli, bu değerli olan başarısını iyi bir şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bunu kendisi ile konuşarak değil, bir bilgiye dayanarak değil ama bunu Sinan Bey’i tanıyan, bir seveni olarak da benim duygularım bunu ifade ediyor."