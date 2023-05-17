Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlarımıza yeteri kadar anlatamadık

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Halk TV'de Şule Aydın'ın konuğu oldu.

Anadolu Ajansı verilerine göre Erzincan’da CHP yüzde 36,07 oranında oya ulaşırken, AKP yüzde 38,57 oranında kalmış, MHP ise yüzde 19,71 oy almıştı. Bu sonuçlara göre Mustafa Sarıgül, CHP Erzincan Milletvekili olarak Meclis'e girmiş oldu.

"10 günlük süre içerisinde Erzincan'da uyguladığımız sistemi uygulamamız lazım" diyen Sarıgül, "Erzincan'da gönüllere hitap ettik, duygusal bir kampanya yaptık, hemşerilik duygusunu, toplumsal barışı ön plana çıkardı. Erzincan'a tam 25 gün boyunca oy konuşmadım, oy almaya değil önce gönülleri almaya geldim" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Genel seçim sonucu etkilemeyecek, maddi hataların olduğu itirazları yaptık, o itirazlar da seçim kurulları tarafından değerlendirildi. Tüm Türkiye'de sandıklara hakim olmamız lazım. Mutlaka ıslak imzaların parti genel merkezlerine gelmesi lazım. Birinci turda iktidar kaybetmiştir. İktidarın sunduğu projelere vatandaşlarımız ben güvenmiyorum demiştir. Birinci turun galibi sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

İkinci tur içinde barış diyen, demokrasi diyen, inançlara saygılı laiklik diyen, kadın hakları diyen, doğa diyen bütün unsurların birleşmesi lazım. Şu anda kırgınlık, küskünlük zamanı değil. Armudun sapı, üzümün çöpü deme zamanı değil.

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