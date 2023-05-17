Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlarımıza yeteri kadar anlatamadık

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Halk TV'de Şule Aydın'ın konuğu oldu.
Anadolu Ajansı verilerine göre Erzincan’da CHP yüzde 36,07 oranında oya ulaşırken, AKP yüzde 38,57 oranında kalmış, MHP ise yüzde 19,71 oy almıştı. Bu sonuçlara göre Mustafa Sarıgül, CHP Erzincan Milletvekili olarak Meclis'e girmiş oldu.
"10 günlük süre içerisinde Erzincan'da uyguladığımız sistemi uygulamamız lazım" diyen Sarıgül, "Erzincan'da gönüllere hitap ettik, duygusal bir kampanya yaptık, hemşerilik duygusunu, toplumsal barışı ön plana çıkardı. Erzincan'a tam 25 gün boyunca oy konuşmadım, oy almaya değil önce gönülleri almaya geldim" ifadelerini kullandı.
Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Genel seçim sonucu etkilemeyecek, maddi hataların olduğu itirazları yaptık, o itirazlar da seçim kurulları tarafından değerlendirildi. Tüm Türkiye'de sandıklara hakim olmamız lazım. Mutlaka ıslak imzaların parti genel merkezlerine gelmesi lazım. Birinci turda iktidar kaybetmiştir. İktidarın sunduğu projelere vatandaşlarımız ben güvenmiyorum demiştir. Birinci turun galibi sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
- İkinci tur içinde barış diyen, demokrasi diyen, inançlara saygılı laiklik diyen, kadın hakları diyen, doğa diyen bütün unsurların birleşmesi lazım. Şu anda kırgınlık, küskünlük zamanı değil. Armudun sapı, üzümün çöpü deme zamanı değil.
'TikTok nedir biliyorsam Allah belamı versin'
- Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlarımıza yeteri kadar anlatamadık. Bütün yurttaşlarıma çağrım 10 günlük süre içerisinde iki bölüm yapmalıyız. Sahaya çıkacak olan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlatacak sözcülerimizin ortada olması lazım. İki esas önemli kadro da, bir kadronun da gerekiyorsa farklı destekler de alarak, tüm sandıklarda ıslak imzalı tutanakların ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına, genel merkeze ulaşması lazım. Teknolojik olarak profesyonel destek almamız lazım. Bu seçimin galibi halktır, Sayın Kılıçdaroğlu'nun makama mevkiye ihtiyacı yok. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi sarayda oturmak ama tüm Türkiye'yi sarayda oturur hale getirir.
- Muhalefet partisinin görevi sandıklara tamamen hakim olmaktır. Erzincan'ın yüzde 85'inde biz bunları başardık. Başaramadığımız köylerde endişem yok mu, var. Ama bunu kimseye söyleme hakkına sahip değilim. Her sandıkta mutlaka, gerekirse profesyonel destek almalıyız, tüm ıslak imzalar genel merkezimize gelmeli ki bunu konuşmamalıyız.
- Ben TikTok nedir biliyorsam Allah belamı versin, ben Erzincanlıyım. Ne TikTok'u bilirim ne Instagram'ı... Kullandığım için de çok eleştirildim. TikTok'taki insanlar tamamen kararsız seçmenden oluşuyor. Ama danışmanımın TikTok'u göstermesi sayesinde kararsız seçmene ulaştım.