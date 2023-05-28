Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık'

YSK, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin geçici sonuçlarına göre seçimi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazandığını açıkladı.

CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık" ifadesini kullandı.

Sarıgül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" diye belirtti.