Sarıgül Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: 'Biraz yalnız bırakıldı'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.

36 yıl sonra Meclis'e CHP listesinden giren Sarıgül'ün gündeme ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle: