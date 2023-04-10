Sarıgül: Bu kürsüden bugün ayrılıyorum

Milletvekili genel seçiminde CHP listelerinden Erzincan 1. sıra adayı Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül seçim bölgesine gideceğini duyurdu.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında koltuk için yön, saf, ağız değiştirmediklerini belirterek "Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı ve devlet deneyimiyle parlamenter sisteme geçiş için en uygun adaydır. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi ilan ettik" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili adayı olduğunu, bu nedenle süreçte Ankara'da son basın toplantısını yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla ata topraklarına, Erzincan'ıma gidiyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımı kucaklamaya gidiyorum. Erzincan'da bütün siyasi partilere sesleneceğim. İnşallah 4 hafta sonra bütün Erzincanlı hemşerilerimizin desteğiyle o sandıktan çıkarak, parlamentoda sizleri hayırlıysa temsil etmeyi Allah'ım nasip etsin." (AA)