Sarıgül açıkladı: TDP ile CHP birleşti

CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bugün Türkiye Değişim Partimiz olağan üstü Kongresini yapmış CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir" açıklaması yaptı.

Sarıgül geçtiğimiz günlerde TBMM'de parlamento muhabirleri ile buluşmuş 23 Haziran'da partisinin CHP ile birleşeceğini açıklamıştı. Sarıgül, aldıkları kararı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek ileteceklerini belirtmişti.

Herkesin Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin önemli olduğunu söyleyen Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun yanında durmaya devam edeceğini belirtmişti. CHP'nin kurultayında aday oyup olmayacağıyla ilgili de konuşan Sarıgül, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim" demişti.