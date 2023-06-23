İYİP'ten 'Mansur Yavaş' iddiasını ortaya atan Tanju Özcan'a yanıt

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkma sebebinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylık teklifini kabul etmesi olduğunu öne sürdü. İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu bir açıklama yayımlayarak Özcan'ın iddialarını yalanladı.

Tanju Özcan, TV100 kanalında konuk olduğu programda "Meral Hanım gibi tecrübeli siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener çıktı masadan kalkıyorum dedi. Kendim yürüyeceğim dedi. Olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'yanındayız' tweet'ini atan Sayın Mansur Yavaş'tı" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak iddiaları reddetti. Zorlu, 'gerçek dışı iddialar' olarak nitelendirdi ve "Tamamen yalandır" dedi.

Zorlu'nun açıklamasının tamam şöyle:

"Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır.

Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur.

Bu amaçla sayın Genel Başkanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş’a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na 3 Mart 2023’te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023’te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır.

Aziz milletimize saygılarımızla!"