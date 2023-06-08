Sarıgül açıkladı: TDP CHP ile birleşme kararı aldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını açıkladı.

14 Mayıs seçimlerine CHP listesinden girerek Elazığ milletvekili seçilen Sarıgül düzenlediği basın toplantısında "TDP ile Cumhuriyet Halk Parti'mizin birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Sarıgül "Parti Meclisi'mizin bugün yaptığı toplantıda Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'CHP ile TDP'yi birleştirelim' teklifi karara bağlanmıştır" dedi.

Sarıgül "Çok büyük başarılara imza atacağız. Bu başarının mimarı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak" diye konuştu.