İddia: Kılıçdaroğlu 'Bir daha herhangi bir pozisyona aday olmayacağım' dedi

Gazeteci Fatih Altaylı bugün kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti yöneticileri arasında yapılan bir görüşmeye ilişkin kulis bilgisini aktardı.

Altaylı'nın yazısına göre Kılıçdaroğlu seçim sonrası partide çok güvendiği birkaç isimle yaptığı durum değerlendirmesinde "Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok" dedi.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Seçim gecesi ya da ertesi günü.

15 gün önce parlamento kaybedilmiş.

Şimdi de Cumhurbaşkanlığı.

CHP’de ağızları bıçak açmıyor.

Keyifler kaçık.

Ekrem İmamoğlu İstanbul’a dönmüş, parti yönetiminden isimler yorgun ve keyifsiz koltuklara yığılmış.

Parti içinde herkes yeni duruma göre pozisyon almaya çalışıyor.

Genel merkezde zaten siyasi geleceğini Ekrem İmamoğlu’na bağlamış bir grup var. Oldukça bildik tanıdık isimler, hatta parti adına konuşan kişiler, gelecek planlarını şekillendiriyorlar.

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup da hala mevcut. Onlar da ikballerinin devamını Kılıçdaroğlu’na bağlamışlar, kaçınılmaz değişimden korkuyorlar.

Bir hesaplaşma kaçınılmaz görünüyor.

Herkes yarın ne olacağını düşünüyor.

Ama kimse konuşmuyor.

Kemal Bey, çok güvendiği birkaç isimle odasına çekiliyor ve durum değerlendirmesi yapmak istiyor.

Odada bu isimlerden biri Kemal Bey’e çok net bir soru soruyor.

'Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.'

Kemal Kılıçdaroğlu çok net, çok açık bir yanıt veriyor.

“Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok”

Herkes rahatlıyor.

Ancak genel başkanlığı bırakmayacağını da hissettiriyor. En azından yerel seçimlere kadar.

Odadakilerden biri, “Hem bu fikrinizi hem de Genel Başkanlığı yerel seçimlere kadar sürdüreceğinizi ve yerel seçimlerden sonra genel başkanlığı da bırakacağınızı açıklasanız çok rahatlarız’ diyor.

Kemal Bey bakıyor, itiraz etmiyor. Net bir şey de söylemiyor. Zaten genel tavrı bu."