Sarıgül: 14 tane belediye başkanı bize gelmek istiyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 1'inci Olağan Genel Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan kurultayda konuşan Sarıgül 14 belediye başkanının TDP'ye geçmek istediğini ileri sürdü.

"Bulunduğu partide davasını satmak isteyen"leri partilerini almayacaklarını kaydeden Sarıgül şöyle konuştu:

"Çünkü deriz ki o partiye ihanet ettiğine göre bu partiye de ihanet eder. Biz çok hassas olacağız. Bilmenizi istiyorum; 14 tane belediye başkanımız bize gelmek istiyor. Çeşitli siyasi partiler de var. Onlarla konuşuyoruz ve diyoruz ki 'doğru değil, acele etmeyin.' Hiçbir milletvekili transferi yapmayacağız. Milletvekili transferini etik bulmayız, doğru bulmayız. Çünkü o milletvekilleri gelirse benim buradaki arkadaşlarımın haklarını yer."