Sarıgül'den bir 'ofsayt' açıklaması daha: 'Siz deyin 18 ben diyeyim 36...'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Mustafa Sarıgül, Haber Global'de açıklamalarda bulundu. Sarıgül, gündem olan ofsayt kuralı vaadiyle ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Ofsaytı kaldıracağına ilişkin önceki açıklamalarını tekrar değerlendiren Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

Futboldaki ofsayt önemli de siyasetteki ofsayt önemli değil mi? Ofsayt kalkınca futbol daha iyi olacaksa onu değiştirmek için de neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Ben bir siyasi partiyi temsil ediyorum. Sorumluluğum ağır. Ne söylediğimi biliyorum.

Siyaset adamlarının görevleri hedef koymaktır. Bazı şeyleri önceden görmektir. Bazıları gündemin dışında kalırsa, yeni gündem yaratmazsa bu olmaz. Yıllar önce Ali Sami Yen Stadı'nı, Galatasaray Arena yapacağım dediğim zaman da bazıları olmaz dedi. Size bir kitap göstermek istiyorum. Cruyff'un kitabı. Van Basten en önemli oyunculardan. Ofsaytı Türkiye kaldıramaz, ofsayt kuralı bir öneridir. Futbol dünyası artık önemli bir endüstri ile karşı karşıya.

'Siz deyin 18 ben diyeyim 36 ay'

Ofsayt kalktığında futbol daha da hızlanacak. Futbol seyircisi daha çok maça gider. Futbolun geleceğini kurtarmak için ofsaytı kaldırmak gerekiyor. Bunu kim kaldıracak? Bugün Almanya, İtalya, İsviçre gazetelerinde bu konu var. Mustafa Sarıgül bunu gündeme getirince niye problem oluyor. Bu yayın şu anda tarihe geçiyor. Ben diyeyim 18 siz deyin 36 ay içinde Avrupa'da ofsayt kuralı kaldırılacaktır. Sevgili Tanju bizi anlayışla karşılasın."