'Sarı Yelekliler' hareketin yıldönümünde sokaklara çıktı

Günün erken saatlerinde Sarı Yelekliler hareketi, eylemlerin başlangıcından bu yana geçen üç yılı kutlamak için Fransa'nın başkentinde toplandı.

Kasım 2018'de Fransa'da eylemler akaryakıt vergisi ve benzin zammı nedeniyle başlamış, kısa sürede genel politik ve ekonomik durumu karşısına alan kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Bugün düzenlenen yıldönümü eylemine binlerce kişi katılırken, kitlenin toplanmaya başlamasından kısa süre sonra polis saldırdı. Polisin eylemcilere karşı biber gazı ve coplu saldırısı sonucu en az iki kişi yaralandı.

Öte yandan eylemlere aşı karşıtlarının da katıldığı görüldü. Aşı karşıtları 'zorunlu' aşılar, çocukların aşılanması ve sağlık karnesi kullanılması teklifi dahil olmak üzere pandemi önlemlerine itiraz etti.