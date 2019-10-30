Erdoğan: Sarı yelekliler var ya bütün ülkelerde olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP milletvekillerini ikinci kez, Meclis çalışmalarına eksiksiz katılma konusunda uyarıda bulunarak, 'Muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim. Aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız' dedi. Türkiye'nin yeni bir 'istiklal harbi' verdiğini söyleyen Erdoğan, Avrupa'ya 'Yaptığınız yanlışı elbet anlayacaksınız. Sarı yelekliler var ya bütün ülkelerde olacak' diye seslendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grup toplantısında konuştu.

'KÜRESEL DÜZEYDE OYUN KURAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK'

Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur diyen Erdoğan "Küresel düzeyde oyun kuran bir ülke haline geldik. 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonominin çökertildiği günler geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen bir Türkiye var. Türkiye 360 derece görüş açısına sahip bir ülke haline geldi. Milletle beraber hareket etmeyi prensip edinen anlayışın hakim olması halinde Türkiye'nin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

'TÜRKİYE YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ VERİYOR'

15 Temmuz'da 16 saat sonunda darbecilere gereken dersi vermiş olduk. Silahların karşısında ölüme meydan okurcasına kardeşlerimiz de oldu. Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı inlerine girerek verdik.Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor ve zafere doğru adım adım yürüyor.

'ENFLASYON VE FAİZDE TEK HANEYE ULAŞACAĞIZ'

Ekonomiyle ilgili “çökerttik, çökertiyoruz, battı, bitti” dediler. Ne oldu? Bitti mi? Battı mı? Biz küllerimizden nasıl ayağa kalktıysak şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve devam ediyoruz. Görüldüğü gibi faiz sürekli olarak iniyor. Enflasyon aynı şekilde geriliyor. En yakın zamanda inşallah enflasyonda da tek haneli rakama ulaşacağız. Faizde aynı şekilde ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun. Hiç bundan endişeniz olmasın bu olacak. Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarımız cevabını veriyorlar, verecekler. Biz vaktimizi, enerjimizi ülkemizi bu fırtınadan sağ salim şekilde çıkartmak için teksif ediyoruz.

'MUHALEFETİN KARŞISINDA GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞMEYELİM'

Biz milletimize sorumluluğumuzu en güzel şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz. Meclis grubumuz olarak sizlerden ricam da komisyon ve Genel Kurul gündemindeki kanun çalışmalarını en küçük bir boşluğa yer vermeyecek şekilde hassasiyetle yürütmenizdir. Tabii buraya bir parantez açıyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah rızası için parlamento çalışmalarımızda lütfen karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı. Hep birlikte orada yer alacağız ki muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim. Bir iktidar partisine yakışan budur. Bu millet sizleri, bizleri buraya bunun için gönderdi. Eğer bunu yapmazsak bunun vebalinden kurtulamayız. Ve açık konuşuyorum, aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız. Yani grup başkanlarımızın müsaadesi olmadan yurt dışında bazı görevlendirmeler olmadan arkadaşlarımızın Salı - Çarşamba - Perşembe fevkalade bir şey olmadıktan sonra üç gün Meclis’teki çalışmalarda bulunmamız lazım. E şimdi bir bütçe dönemine giriyoruz. Bu dönemde sürekli olarak malum komisyon çalışmaları var. Ondan sonra parlamentoda takvimler olacak. Eğer iktidar partisi olarak biz Cumhur İttifakı olarak yerimizi almazsak bunun izahı olmaz. Bunu harfiyen yerine getirmemiz lazım.

SURİYE ASKERİ HAREKATINI DEĞERLENDİRDİ

Barış Pınarı Harekatımızla bir kez daha gördük ki karşımızdakiler bir iki asır önce ne hissediyorsa onu hissediyor. Görünüşte ne kadar medeni, zengin, gelişmiş olursa olsun, içlerindeki ilkelliği ortaya koyuyorlar. Değişen bir şey yok. Barış Pınarı Harekatı başladığından beri Avrupa'da terör örgütü mensupları tarafından 700'e yakın eylem gerçekleştirildi. Bunların çoğu NATO'da bizimle beraber. AB'de bizim muhatabımız. Bunlara rağmen bu eylemler bu ülkelerde düzenleniyor. Ses var mı, yok! Bu eylemlerde 79'u doğrudan bayrağımıza, misyonlarımıza, camilerimize, derneklerimize veya vatandaşlarımıza yönelik şiddet içeriyor. 36 insanımız yaralandı. Pek çok bina, araç, işyeri zarar gördü.

AVRUPA'YA SESLENDİ

Terör örgütü yandaşları bu sadırlarını Avrupa devletlerinin himayesinde gerçekleştiriyor. Türkiye lehine en küçük bir söz ve davranışa izin vermeyenler, PKK'nın sembollerinin sokaklarında dolaştırılması için her türlü kolaylığı gösteriyor. Buradan bir kez daha Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum... Yanlış yapıyorsunuz. Bugün beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Yaptığınız yanlışı elbet anlayacaksınız. Sarı yelekliler var ya bütün ülkelerde olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün. Uçağa içi silah dolu çantalarla binen teröristlere göz yumduğunuzu biliyoruz. Bunlar sadece sömürmeyi bilir. Kendi vatandaşınız olan teröristleri almamak için kıvranıyorsunuz. Biz yaşadığımız coğrafyada bin yıldır kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Ama bunlarda bunu yapacak irade yok.

'B VE C PLANLARIMIZ DA VAR'

Terörle mücadele ve Suriyelilerin dönüşleri için attığımız adımlara Barış Pınarı Harekâtı'nı ekledik. Bu harekât bir sürpriz değil. Bölgeyi terörden temizleme harekâtı. Burası bir tehdit kuşağıydı. Biz sürekli "Burayı temizleyin, temizlemediğiniz zaman gerekeni yaparız" dedik. Bunlar sadece öldürmeyi, silah satmayı bilirler. Bunu sadece burada yapmadılar. Daha önce Irak'ta yaptılar. Bizim B planımız, C planımız var. Petrol dediğimiz zaman hemen dalarlar. Bunlar için petrolün bir damlası binlerce insanın kanına değer. Böyle bir yaklaşım içindeler.

'BENİM BERLİN'DE NE İŞİM VAR, TURİST MİYİM?'

Kobani, eski adıyla Ayn El Arab’ın da teröristlerden bir an önce arındırılması gerek. Rabbim bizlere en kısa zamanda zafere nasip etsin. Hep sordukları soru, "Ne kadar kalacaksınız?" ben de diyorum ki "Siz ne zaman çıkacaksınız?" Olayın olduğu yer burası sen beni Berlin'e çağırıyorsun. Ne işim var benim Berlin'de turist miyim? Gelin buraya sınırlarımızı da gezdirelim.

'GEREKİRSE GÜVENLİ BÖLGE SAHAMIZI GENİŞLETECEĞİZ'

Pence başkanlığında ABD'li bir heyet Türkiye'ye geldi. 13 maddelik bir mutabakat metnini kamuoyu ile paylaştık. 120 kilometre genişlik ve 30 kilometre derinliğinde teröristlerin arındırılması gerekiyordu. Bölgedeki askerlerimize saldırı devam ediyor. Muhataplarımızı ikaz ediyorum, güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz. Terör örgütünün saldırıları devam ederse harekâtımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Şimdilik elimizdeki kazanımları güçlendirmeye bakacağız. Suriyelilerin güvenli hale getirdiğimiz yerlere yerleşmesi için çalışmaları devam ettiyoruz. Bu tür mücadeleler uzun solukludur. son teröriste kadar tamamı temizlenecek. Gerektiğinde sahada gerektiğinde masada oyunu değiştirecek hamleler yaparak hedeflerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Büyük oyunu bozduk, bozuyoruz.Aynı kararlılıkla devam edeceğiz"

'ABD PARLEMENTOSU KARARINA TEPKİ'

Atılan adımın kıymeti yok, bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ülkemize atılan bir iftiranın bir ülkenin parlamentosunda kabul görmesinde üzüntülüyüz. Bu işi siyaset gömleği giydirilmesin. Meclis gerekli cevabı verecektir. Hazırlıkların yapıldığını görüyorum. ABD FETÖ'ye mahkûm olacak kadar küçüldü mü ya? Bundan size fayda gelmez. Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden suçluların iadesini beklemeyeceksiniz."