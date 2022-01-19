Sarhoş din adamı koyun yerine adam 'kurban etti'

"Hindu tanrılarını" memnun etmek için düzenlenen bir kurban etkinliği cinayete sahne oldu. Güney Hindistan eyaletlerinde Jallikattu olarak bilinen sığır bayramı kutlaması sırasında Andhra Pradesh'teki bir kurban kesimi ölümle sonuçlandı.

Andhra Pradesh kentinde sarhoş olduğu öne sürülen bir rahip, bir koyunu sığır festivali sırasında kurban etmeyi planladığını iddia ederek koyunu tutmak için yardım istedi. Hindu din adamı daha sonra koyunu hareketsiz tutması için kandırdığı adamı 'kurban etti'.

Yerel basının aktardığına göre rahibin 'insan kurban etme' niyetinden habersiz olan 35 yaşındaki Suresh adlı şahıs hayvanı isteyerek tuttu. Chalapati adlı din adamıysa bıçağını kaldırarak "yardım istediği" şahsı öldürdü.

Rahip, soruşturmanın ardından dün polis tarafından tutuklandı. Polis, aldığı ifadelerin rahibin, bir vaaz üzerinde aralarında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden adamı öldürdüğü yönünde olduğunu söyledi.

Olaydan kısa bir süre sonra çevre halkı ağır kan kaybeden Suresh'i Madanapalle yakındaki bir hastaneye götürdü. Ancak 35 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti.