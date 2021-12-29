'Hindu Ordusu'ndan 'helal et sattığı' gerekçesiyle KFC'ye protesto

Hindistan'da faaliyet gösteren yobaz Hindu örgütü 'Hindu Ordusu' (Hindu Sena) Delhi'de fast food zinciri KFC'yi, 1 Ocak'tan itibaren menülerinde "jhatka"yı (bir hayvanı tek vuruşta öldürme uygulaması) belirtmeleri gerektiği konusunda tehdit etti.

Hindistan'da son dönemde İslamcılar ve Hindu yobazları arasında etin "helal" mı yoksa "jhatka" mı olduğu konusunda sosyal medya üzerinden bir tartışma sürüyor. Pencap ve Delhi'deki yetkililer, otellerden etin "helal" mı yoksa "jhatka" mı olduğunu belirtmelerini isteyen düzenlemeler getirdi.

Sağcı bir grup olan Hindu Ordusu bugün Delhi'deki restoranların kapılarına taleplerin bir listesini içeren posterler astı.

Rusya menşeli Sputnik'e konuşan Hindu Ordusu lideri Vishnu Gupta "Yüzlerce Hindu et satıcısı, bu gıda satış yerleri yalnızca helal et satın aldığı için işletmelerini kapatmak zorunda." dedi. Gupta, diğer gıda zincirlerine ve beş yıldızlı otellere de uyarıda bulunduklarını ve "Hindu 'inancına ve kültürüne saygı göstermek adına" menülerinde helal olmayan etlere yer vermelerini istediklerini söyledi.

'Saygı gösterin yoksa çalışmanıza izin vermeyeceğiz!'

Aşırı sağcı örgütün lideri "Müslümanlar helal olmayan et yemiyor. Hindu dinine mensup birkaç kişi helal et yemiyor. Eğer İslam'a saygı duyabilirlerse, Hindulara aynı saygıyı göstermekte ne sorun var? KFC'nin önümüzdeki aydan itibaren çalışmasına izin vermeyeceğiz. dedi.