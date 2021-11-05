Alkol yasağı olan eyalette 24 kişi sahte içkiden öldü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde alkol tüketimi ve satışının tamamen yasaklanması, merdiven altı alkollü içki üretimini teşvik ederken son iki gün içerisinde bölgede sahti içkiden dolayı 24 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet verilerine göre, bu yıl yaklaşık 70 kişi sahte içkiden dolayı öldü ve birçok kişi de görme kaybı yaşadı.

Perşembe günü Gopalganj Bölgesi'ndeki bir hastaneyi ziyaret eden BJP'li Bihar Eyalet Bakanı Janak Ram, "Sahte içki tükettikleri için öldüğü iddia edilen kişilerin evlerini ziyaret ettim. Bu Milli Demokratik İttifak hükümetini karalamak bir komplo olabilir" dedi.

The Hindu'nun aktardığına göre, üst düzey polis memuru Anand Kumar, sahte içki ölümleri nedeniyle dört kişinin tutuklandığını söyledi.

Yetkili ayrıca son iki günde Muhammedpur köyünde bazı insanların "gizemli koşullar altında öldüğünü" de ekledi. Kumar, "Otopsi raporları beklendiği için ölüm nedeni doğrulanamıyor. Üç ekip olayı araştırıyor" dedi.

Ekim ayında, Muzaffarpur Bölgesi'ndeki benzer olaylarda sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

2016 yılında eyalette hükümeti elinde tutan aşırı sağcı BJP, alkol tüketimini tamamen yasaklamıştı. Bu adımı takiben özellikle kırsal kesimde sahte içki nedeniyle ölüm vakaları kaydedilmeye başlandı.

Merdiven altında alkollü içki üretimi yapan kaçakçılar genellikle karışımlarına bazen antifriz olarak kullanılan oldukça zehirli bir madde olan metanol ekliyor. Metanol, küçük miktarlarda bile tüketilse körlüğe, karaciğer hasarına ve ölüme neden olabiliyor.

BJP'li Nitish Kumar hükümeti, eyalet içerisinde "kadın ve çocukların güvenliği" gerekçesiyle alkol tüketimi, satışı, üretimi, bulundurulması ve taşınmasını yasaklamıştı.

Muhalefet lideri Tejashwi Yadav, eyalet hükümetinin "Ayık Eyalet" politikası altında sahte likör satışını ve arzını durdurmayı başaramadığını söyledi. Yadav, "Polis, ölülerin otopsisini yapmadan ölülerin cesetlerini imha ediyor” derken “Yasaklama konusunda yüksek iddialarda bulunan Nitish Kumar, bu ölümlerden sorumlu değil mi?” diye sordu.