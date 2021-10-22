Saray'ın zirai maddeler harcaması 9 milyon lira

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Meclis'te Kooperatifçilik Kanunu görüşülürken söz alarak "AKP’nin çiftçinin yararına yaptığı tek bir şey yok" dedi.

Sümer, "Çiftçimizin traktörüne haciz üzerine haciz gelirken, gübre alacak para bulamazken, tarladaki mahsulünü satamadığı için benzin döküp yakarken Saray’ın zirai maddeler harcaması 771 bin liradan 9 milyon liraya çıktı" diye konuştu.

'Masraflar nasıl 12 kat artabilir?'

"Saray’da zirai ürün olarak ne yetiştiriliyor da masraflar tam 12 kat artabiliyor. 9 milyon lira, Türkiye’deki kooperatiflere dağıtılsaydı inanın bugün konuştuğumuz kanun teklifinden daha faydalı olurdu" diyen Sümer, şunları söyledi:

"Vatandaşın ekmek alacak parası yokken, Saray’ın bir yıllık sadece içecek masrafı 1 milyon 319 binden 1 milyon 872 bin liraya çıktı. Ejder meyveli smoothienin bu kadar pahalı olduğunu sağ olsun AKP iktidarıyla milletimiz de öğrendi. Ekonomi çökmüş, memleket yangın yeri, Saray şen şakrak devam ediyor." (ANKA)