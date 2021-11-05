Saray'dan 'Hazine ve Maliye Bakanı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberle ilgili açıklama yaptı.

Altun "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" dedi." dedi.

Haberde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “dövizdeki hızlı artış, TL’deki değer kaybı, Hazine’ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar’’ gibi nedenlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunduğu ancak Erdoğan’ın “şimdilik kabul etmediği”nin konuşulduğu iddia edilmişti.