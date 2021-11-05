'Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmek istiyor, Erdoğan kabul etmiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “dövizdeki hızlı artış, TL’deki değer kaybı, Hazine’ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar’’ gibi nedenlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunduğu ancak Erdoğan’ın “şimdilik kabul etmediği” konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Elvan’ın uzun süredir, aynı zamanda Erdoğan’ın damadı da olan eski bakan Berat Albayrak döneminde atanan ve hâlâ etkili olan Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile para politikaları konusunda anlaşamadığı ileri sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de, “sağlık sorunlarını gerekçe göstererek”, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmişti. Albayrak’ın yerine de o dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, atanmıştı.

Elvan’ın artan döviz kuru karşısında, Hazine’ye kaynak aktarımı gibi konularda yaşanılan zorluklara dikkat çektiği ve yakın çevresine “sürecin böyle gidemeyeceğini söylediği” ileri sürülüyor.

Bununla birlikte Elvan’ın para politikaları konusunda Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile anlaşamadığı, “bakanlıktaki bazı bürokratlara sözünü dinletemediği” de iddia ediliyor. Nebati’nin Albayrak döneminden kalan ve görevden alınmayan “tek bakan yardımcısı olduğuna” dikkat çekilirken, “Cumhurbaşkanı ‘şimdilik Elvan’ın istifasını kabul etmedi.’ Yani ‘etmeyecek’ anlamına gelmez” değerlendirmeleri yapılıyor. Berat Albayrak ile Nureddin Nebati birkaç ay önce İstanbul'da birlikte görüntülenmişti.

Elvan’ın daha önce “Nebati’yi görevden almak istediği ancak başarılı olamadığına” dikkat çekilirken, Elvan’ın görevden el çektirilmesi durumunda yerine gelebilecekbir diğer ismin de Albayrak’a yakınlığı bilinen Nebati olduğu ifade ediliyor. Nebati’nin bakan olması durumunda da “Albayrak’ın, bakanlığın perde gerisindeki yetkili ismi olacağı” kaydediliyor.