Saray'a 3 yeni lüks araç: Maliyeti açıklandı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı için alınan Mercedes S-600 Guard marka araçların faturasını açıkladı. 30 Mart 2021'de sipariş edilen aracın fiyatı 474 bin 950 avro oldu. Buna yüzde 220 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendi. Böylece bir araca 1 milyon 793 bin avro (dünkü kapanış kuruna göre 34.7 milyon lira) ödendi.
TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde konuşan Yavuzyılmaz, bu araçtan 3 adet alındığını söyledi. Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, iktidarın ekonomik politikasını eleştiren Yavuzyılmaz, "AKP ekonomiyi berbat yönettiği için, Türk lirası değer kaybetti, dolar ve Euro yükseldi, Hazine de kur farkı ödedi. Sayıştay raporlarına göre, 2020 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı krediler için ödediği kur farkı tutarı 16 milyar 230 milyon lira oldu" ifadelerini kullandı.
Kur farklarını değerlendiren CHP'li vekil zarar edilmeseydi ne tür hizmetler yapılabileceğini şöyle anlattı: