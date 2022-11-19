Saralların akrabasından polis müdürüne: ‘Raporu geri çek, yoksa Süleyman'la konuşacağım'

İçişleri Bakanı Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Halk TV'de İnan Demirel'in sunduğu Asıl Mesele programına bağlanan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun konuyu yorumladı.

Uzun şunları söyledi:

İsim kullanmadan bir şeyler anlatmak istiyorum. Peki Süleyman Soylu'ya daha önce 'benden habersiz İstanbul Emniyeti'ne emir vermeyeceksin, İstanbul Emniyeti'nin işine karışmayacaksın' diyen oldu mu? Bu bir soru işareti olarak elinizde bulunsun.

Şimdi konuyu biraz açayım ben... Peki 2017 veya 2018 yıllarında Bakırköy ilçesinde bu çek-senet tahsilatçıları, çeteleri insanları tehdit ederken İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Bey'e İl Emniyet Müdürü'ne bu konuyu rapor ediyor. 'Bizim ilçemizde böyle bir çeteleşme var' diyor. Buna karşı Organize Suçlar Şubesi bünyesinde bir çalışma başlatılsın diye. Ve daha sonra bu Sarallar'ın akrabası bir emekli emniyet müdürü bu ilçe emniyet müdürüne geliyor. 'Sen bizim akrabalar hakkında böyle bir rapor yazmışsın. Lütfen bu raporunu geri çek. Çekmezsen Süleyman'la ben konuşacağım. Seni görevden aldıracağım' diyor.