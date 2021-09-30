Sarah Everard'ın katili polise ömür boyu hapis cezası

İngiltere'nin başkenti Londra'da Mart ayında 33 yaşındaki Sarah Everard'ı sokakta yürürken kaçırıp cinsel istismarda bulunan ve daha sonra öldürüp cesedini yakan Wayne Couzens adlı polis memurunun cezası belli oldu.

Mahkeme Couzens'i ömür boyu hapse mahkum etti. İngiltere yasalarına göre bu Couzens'in ömrünün geri kalanını hapiste geçireceği anlamına geliyor.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda diplomatik koruma biriminde çalışan Couzens suçunu itiraf ettikten sonra görevden uzaklaştırılmıştı.

Mahkemenin kararını açıklayan yargıç, Couzens'in Sarah Everard'ı kaçırmak, cinsel istismarda bulunmak ve öldürmekten suçlu olduğunu, bu suçları işlemek için de bir polis olarak pozisyonunu kullandığını söyledi.

Couzens'in Everard'ı "koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden gözaltına alındığını" söyleyerek kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamerası kayıtları da Couzens'in Everard'a polis kimliğini gösterdiğini, daha sonra Everard'ın ellerini kelepçeleyerek bir araca bindirdiğini ortaya koymuştu.