Sarah Everard'ı öldüren polis genç kadını gözaltına aldığını söyleyerek kaçırmış

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis memuru Wayne Couzens'in 33 yaşındaki Sarah Everard'ı geçen Mart ayında sokakta kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldürmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme ortaya çıktı. Couzens'in Everard'ı "sahte gözaltı" yaparak kaçırdığı öğrenildi.

Everard'ın boğularak öldürüldükten sonra yakılan bedeni ağaçlık bir arazide bulunmuştu. Londra Metropolitan Polisi'nin diplomatik koruma biriminde çalışan 48 yaşındaki polis memuru Couzens, ifadesinde Everard'ı kaçırdığını, ona cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğünü itiraf etmişti.

Couzens'in yargılandığı davanın dün ve bugün görülen duruşmasında savcı Tom Little polis memurunun 3 Mart'ta Sarah Everard'a polis kimlik kartını gösterip "koronavirüs tedbirlerini ihlalden gözaltına alındığını" söyleyerek kadının ellerini kelepçelediğini bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında da Couzens'in kimlik kartını gösterdiği Everard'ın ellerini kelepçeledikten sonra kiraladığı araca bindirdiği görüldü.

Little bu sırada aracın yanından geçen bir başka araçtaki çiftin de olaya tanık olduklarını ve olayın gizli polis tarafından bir gözaltı operasyonu olduğunu düşündüklerini söyledi.

Ömür boyu hapis talebiyle yargılanan Couzens'in cezası Perşembe günü açıklanacak.

Duruşma devam ederken çok sayıda kişi mahkeme binası önünde bir araya gelerek Londra Metropolitan Polisi'ni "Ellerinizde kan var" diyerek protesto etti.