Saraçoğlu mahallesinde restorasyonun önünü açan kararlar iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu mahallesindeki restorasyon projelerinin dayanağı olan koruma kurulu kararlarının Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini açıkladı. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu iptal kararıyla yapılan inşai faaliyetlerin bir koruma projesi olmadığı, buna olanak sağlayan koruma kurulu kararlarının geçerli olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanı olma özelliğine sahip Kızılay’daki Saraçoğlu mahallesinin restorasyonuna izin veren koruma amaçlı imar planları ile restorasyon projelerine dayanak oluşturulan koruma kurulu kararlarını yargıya taşıdı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, restorasyon projesine dayanak olan koruma kurulu kararlarını iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Saraçoğlu mahallesi gözbebeğimiz. Uygulanan tüm projeler, turizm ve ticarete açan tüm kararlar ve buna olanak sağlayan koruma kurulu kararlarının yargı tarafından iptali, tüm hukuksuz süreci ve müdahaleyi durdurmaktadır. Cumhuriyet’in biricik örneği Saraçoğlu mahallesini koruma sorumluluğumuzla ilgili kurumları yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz. Saraçoğlu mahallesinde yapılan restorasyon projelerinin mahalleyi korumaya yönelik değil, katletmeye ve özgünlüğü bozmaya yönelik olduğunu defalarca kamuoyuyla paylaştık.

Bu iptal kararıyla yapılan inşai faaliyetlerin bir koruma projesi olmadığı, buna olanak sağlayan koruma kurulu kararlarının geçerli olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Tüm kurumlara yargı kararlarını gönderiyoruz ve ivedilikle mahkeme kararlarına uymaya davet ediyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı, Emlak GYO’yu, Gür Yapı’yı tüm uygulamaları durdurmaya; Kültür Bakanlığı ve koruma kurulunu 2863 sayılı Koruma Kanuna uygun davranmaya, Çankaya Belediyesi tarafından verilen ruhsatlar bu kararla birlikte dayanaksız kaldığı için ivedilikle ruhsatları iptal etmeye davet ediyoruz."