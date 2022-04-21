'Saraçoğlu Mahallesi’nde yeni plan yapıldı, yargı kararı uygulanmıyor'

Restorasyon adı altında inşai faaliyetlerle yok edilen Cumhuriyet’in simge değeri Saraçoğlu Mahallesi’nde rant ısrarı sürerken iki kez iptal edilen koruma amaçlı imar planında, yargının verdiği karar uygulanmıyor.
Saraçoğlu Mahallesi'nin talan projesi olan Koruma Amaçlı İmar Planı'nı iki kez iptal ettiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve meslek odaları Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın hukuku arkadan dolanarak alanda yeni Koruma Amaçlı İmar Planı yaptığını bildirdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Türkiye hukuk devleti mi? Hukukun üstünlüğü mü, üstlerin hukuku mu? Saraçoğlu Mahallesi'nde koruma amaçlı imar planı iki kez iptal edilmişken, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde yeni plan yayınlanarak hukuk arkadan dolanılıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.
'Özgün dokuyu bozan sorumlular hakkında gerekli işlemler acilen yapılmalı'
"Saraçoğlu Mahallesi'ni kamusal yaşama kazandırana kadar mücadeleye devam edeceğiz" diyen Candan, sözlerine şöyle devam etti: