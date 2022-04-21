'Saraçoğlu Mahallesi’nde yeni plan yapıldı, yargı kararı uygulanmıyor'

Restorasyon adı altında inşai faaliyetlerle yok edilen Cumhuriyet’in simge değeri Saraçoğlu Mahallesi’nde rant ısrarı sürerken iki kez iptal edilen koruma amaçlı imar planında, yargının verdiği karar uygulanmıyor.

Saraçoğlu Mahallesi'nin talan projesi olan Koruma Amaçlı İmar Planı'nı iki kez iptal ettiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve meslek odaları Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın hukuku arkadan dolanarak alanda yeni Koruma Amaçlı İmar Planı yaptığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Türkiye hukuk devleti mi? Hukukun üstünlüğü mü, üstlerin hukuku mu? Saraçoğlu Mahallesi'nde koruma amaçlı imar planı iki kez iptal edilmişken, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde yeni plan yayınlanarak hukuk arkadan dolanılıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

'Özgün dokuyu bozan sorumlular hakkında gerekli işlemler acilen yapılmalı'

"Saraçoğlu Mahallesi'ni kamusal yaşama kazandırana kadar mücadeleye devam edeceğiz" diyen Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mahkeme kararlarıyla söz konusu imar planı değişikliklerinin hukuka ve kamu yararına aykırılığı defalarca gözler önüne serilmiştir. Bakanlık, 20 Nisan tarihinde üçüncü kez Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nı askıya çıkarmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, yargı kararlarının arkasını dolanarak, rant ve talan da ısrar edenlere karşı hukuksal mücadeleye devam edeceğiz. Bu planı da yargıya taşıyacağız. Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi ve kent merkezindeki ender nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi’nin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

Saraçoğlu Mahallesi her bir ağacı, binaları ve alanı ile tescilli kültür varlığıdır. Mimarlık tarihinde Paul Bonatz’ın eseri olarak literatüre geçmiş Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı süreci devam ederken varislerinden izin alınmadan restorasyon adı altında hukuksuz inşai faaliyetler yapılmış, özgün dokuya zarar verilmiştir ve hukuk katledilerek zarar verilmeye devam edilmektedir. Özgün dokuyu bozan tüm sorumlular ve kurumlar hakkında gerekli işlemler acilen yapılmalıdır. Sürecin peşini bırakmayacağız. Saraçoğlu Mahallesi'ni yok edecek, özgün dokusunu ve habitatını bozacak her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Saraçoğlu Mahallesi'ni kamusal yaşama kazandırana kadar mücadeleye devam edeceğiz."