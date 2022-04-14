'Saraçoğlu'na telafisi imkansız zararlar verilmeden yargı kararlarını uygulayın'

Özgün dokusu bozulan ve yok olma tehdidi altındaki Saraçoğlu Mahallesi için mücadeleyi sürdüren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kentin değerlerini koruyacağını belirten yerel yönetimleri yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere göreve davet etti.

Saraçoğlu Mahallesi’nin kültürel miras değeri ve kamusal niteliği özelleştirilip ranta açan ve özgünlüğünü yok eden Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı’nı yargının iptal ettiğini hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, telafisi imkansız zararlar verilmeden restorasyon adı altındaki inşai müdahalenin durdurulması için Çevre Şehircilik Bakanlığı’na, TOKİ’ye ve Gür Yapı’ya, “Mahkeme kararlarını uygulayın, çalışmaları durdurun” çağrısında bulundu.

Candan, “Yargı kararlarının arkasını dolanarak, rant ve talan da ısrar edenlere yargı bir kez daha gereken cevabı vermiştir ve Saraçoğlu Koruma Amaçlı İmar Planlarını iptal etmiştir. Haklılığımız defalarca yargı kararlarıyla ortaya konulmaktadır. Çevre Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Gür Yapı Saraçoğlu’nda özgün dokunun yok edilmesi girişimlerine acilen son vermelidir. Telafisi imkansız zararlar verilmeden yargı kararlarını uygulamalıdır” diye konuştu.

'Yetkili kurumlar acilen mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamalı'

Candan, ruhsatların iptal edilmesi için Çankaya Belediyesi’ne alanda yetkili olan Büyükşehir Belediyesi’ne mahkeme kararlarının gereğini yerine getirtilmesi için resmi yazıyla başvurduklarını da bildirdi.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Özgün dokuyu bozan tüm sorumlular ve kurumlar hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. Bu konuda yetkili kurumlar acilen mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamalıdır. Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen, katılımcı ve şeffaf olmayan, bilimsellikten uzak, bütüncül ve kamusal bakış açısından yoksun olan bu hukuksuz süreç hemen durdurulmalıdır. Alanın ve yapıların özgün değerlerinin korunacağı bakanlıklar bölgesi ve güvenparkı bir bütün olarak ele alan kapsamlı bir koruma amaçlı imar planı yapılmalıdır. Rant hedeflerinden vazgeçilerek alanın ve yapıların tüm özgün değerlerini korumayı hedefleyen bir restorasyon projesi hazırlanarak kamusal kullanımının devamı sağlanmalıdır. Bu parça başı planlamayla dünyada tasarlanmış 4 başkentten birisi olan Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın UNESCO dünya miras listesine girme potansiyeli ortadan kaldırılmaktadır. Saraçoğlu Mahallesi'nin bütüncül bir şekilde korunması için verdiğimiz hukuk mücadelesinde Kültür Bakanlığı ve Koruma Kurulu’na açtığımız davayla Çankaya Belediyesi’ne karşı ruhsat iptali için açtığımız davaya Saraçoğlu Koruma Amaçlı İmar Planı’nı iptal kararını da sunacağız. Saraçoğlu Mahallesi'ni yok edecek, özgün dokusunu ve habitatını bozacak her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Saraçoğlu Mahallesi'ni kamusal yaşama kazandırana kadar mücadeleye devam edeceğiz."