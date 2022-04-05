Saraçoğlu'nun rant odaklı imar planları iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi ve kent merkezindeki ender nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin, kamu yararına aykırı rant odaklı "Koruma Amaçlı İmar Planları"nı yargıya taşımıştı
Ankara 17. İdare Mahkemesi, meslek odalarının açtığı davada "Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri, Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" ile bu planların dayanağında hazırlanmış imar uygulaması işleminin iptaline karar verdi.
'Mücadeleye devam edeceğiz'
Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Mahkeme kararı gerekçesinde söz konusu imar planı değişikliklerinin hukuka ve kamu yararına aykırılığı gözler önüne serilmiştir. Bilirkişi raporunda da mahkeme kararı gerekçesinde de bilim ve teknikten gücünü alan meslek odalarının haklılığı ortaya konulmuştur. Yargı kararlarının arkasını dolanarak, rant ve talan da ısrar edenlere yargı bir kez daha gereken cevabı vermiştir" dedi.
Candan, “Cumhuriyetin ilk toplu konut alanı Saraçoğlu Mahallesi her bir ağacı, binaları ve alanı ile tescilli kültür varlığıdır. Mimarlık tarihinde Paul Bonatz’ın eseri olarak literatüre geçmiş Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı süreci devam ederken varislerinden izin alınmadan restorasyon adı altında hukuksuz inşai faaliyetler yapılmış, özgün dokuya zarar verilmiştir. Özgün dokuyu bozan tüm sorumlular ve kurumlar hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. Sürecin peşini bırakmayacağız. Saraçoğlu Mahallesi'ni yok edecek, özgün dokusunu ve habitatını bozacak her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Saraçoğlu Mahallesi'ni kamusal yaşama kazandırana kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.
'Planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı'
Candan, mahkemenin iptal gerekçelerini ise şöyle sıraladı: