Şantaj davasında yeni gelişme: Eski AKP'li başkana 'fuhuş' suçlaması

AKP’li Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı 13 Nisan 2022'de kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek 15 yıldır oturduğu koltuktan istifa ettiğini açıklamıştı.

Ancak istifa kararının gerisinde, birkaç gün önce yaptığı bir şikâyet başvurusunun olduğu ortaya çıkmıştı. Çağırıcı, savcılık başvurusunda "cinsel içerikli görüntüsü ile şantaja maruz kaldığını" anlattı. Çağırıcı, anılan görüntü nedeni ile kendisinden 10 milyon dolar talep edildiğini anlattı. Çağırıcı’nın şüpheli olarak bildirdiği kişiler olan Zeynep H. ile Ahmet M.’nin adreslerine gece yarısı operasyon yapıldı. Bu kişilere ait dijital materyallere el konuldu.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, yürütülen soruşturma sonrası iki kişi hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "şantaj" suçlaması ile dava açıldı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, her ne kadar eski belediye başkanı Lokman Çağırıcı ile ifadelere göre, 30 yıllık arkadaşı Hayri Doğan, dosyada şikâyetçi olarak yer alsalar da sanık avukatlarının, bu kişilere yönelttiği sorular ile dava dosyasına sunulan bir dilekçe dikkat çekici.

Çağırıcı’nın ifadesini duruşmada okudu

Ahmet M.’nin avukatı duruşmada, Çağırıcı’nın soruşturma aşamasında verdiği ifadeye işaret ederek mahkeme başkanına yönelik şunları kaydetti:

“Müşteki Lokman, ifadesinde, ‘Zeynep ve kız arkadaşı ofisin başka bir odasına geçtiler. Sonrasında Zeynep bana seslendi. Bunun üzerine ben de odaya geçtiğimde Zeynep’in çıplak, kız arkadaşının ise yarı çıplak olduğunu gördüm. Şoka girip ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonra gayri ihtiyari kendimi bayanların yanında buldum’ demiştir. Müştekinin, bu kişilerle daha önceden ilişkisi var mıdır yok mudur? diye sorulsun.”

Çağırıcı ve Doğan’ın avukatı ise, bu talebe, “İsnat edilen suç ortadadır. Sorulan soruların dava ile ilgisi yok. Müvekkillerim tarafından bu sorular cevaplandırılmayacak” karşılığı verdi.

4 tanık dinletilecek

Duruşma savcısının mütalaasını açıkladığı davada, yargılamanın seyrini değiştirecek dilekçe ise sanık Zeynep H.’nin avukatı tarafından dosyaya sunuldu. Tek sayfadan oluşan 6 Mart tarihli dilekçe, yargılamanın genişletilmesi talep edildi. Dilekçede, 4 tanığın da duruşmada dinletileceği kaydedildi.

Dilekçede özetle şu değerlendirme yer aldı:

“Müvekkil ile müştekiler arasındaki ilişki alışılmış toplum değerlerinin dışında. Şikâyetçiler, kamu gücünü kullanarak kendilerine Alamut cennetleri yaratmış. Kurdukları düzenle, ihtiyaçlı olan genç kız ve kadınları ağlarına düşürmüş. Bu kişilere iş ve gelecek vaat ederek fantezileri için kullanmışlar.”

Çağırıcı ve Doğan’ın, Zeynep H. ile olan ilişkilerine dair 4 görgü tanığı genç kadının da bulunduğu belirtilen dilekçede “Bu kadınlarla ilişkileri de aynı boyutta” denildi.

Savcı şantajdan ceza istedi

Duruşma savcısı yapılan son duruşmada mütalaasını açıkladı. Savcı, iki sanığın, Çağırıcı’ya yönelik şantaj suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, iki sanık hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçuna ilişkin tarafların uzlaştığını, anılan suçtan ceza verilmesine yer olmadığına işaret edildi.